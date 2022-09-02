У регіоні залишаються "деякі транспортні шляхи", які окупанти можуть використати гіпотетично.

Російські окупанти вже не можуть підтягувати резерви на захоплені території Херсонської області. ЗСУ підірвали їхню логістику.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк.

Вона заявила, що в регіоні залишаються "деякі транспортні шляхи", які окупанти можуть використати гіпотетично. Водночас всі вони перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

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Українські воїни влучно та регулярно знищуються склади із боєприпасами та понтонні переправи на півдні. Це підриває логістику окупантів настільки, що вони не можуть підтягувати резерви.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні Сили України 29 серпня пішли в наступ на півдні. Українські бійці прорвали першу лінію оборони росіян в Херсонській області.

Сьогодні на півдні підрозділи ЗСУ завдали результативних ударів по поромній переправі та по двох районах зосередження сил противника. Підтверджені втрати ворога становлять 37 рашистів, 3 танки, 4 гаубиці "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Град".

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