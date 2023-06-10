На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.

Російські окупанти невдало спробували наступати на трьох напрямках – Лиманському, Бахмутському та Авдіївському.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Протягом минулої доби противник завдав вісім ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - зауважили у Генштабі.

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Ворог зосереджує свої основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Так, протягом минулої доби на цій ділянці фронту відбулося 34 бойових зіткнення.

"На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ", - йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Бударки Харківської області, здійснили мінометні та артилерійські обстріли п’яти населених пунктів Чернігівської області, 11 - Сумської та понад 20 - Харківської.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по Котлярівці Харківської області та Стельмахівці на Луганщині, а артилерійських та мінометних обстрілів зазнали шість населених пунктів Харківської та один – Луганської.

"На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Веселого", - повідомили у Генштабі.

Окупанти завдали авіаударів по п’яти населених пунктах Луганської та Донецької областей; артилерійських обстрілів зазнали сім населених пунктів у цих областях.

"На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Богданівки, успіху не мав", - йдеться у повідомленні.

Окупанти завдали авіаударів поблизу населених пунктів Курдюмівка, Біла Гора та Торецьк. А від артилерійських обстрілів постраждали райони 11 населених пунктів Донецької області.

"На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік Сєверного", - зауважили у Генштабі і додали, що ворог також завдав авіаційних ударів в районі трьох населених пунктів Донеччини та здійснив артилерійські обстріли районів шести населених пунктів області.

"На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат", - йдеться у повідомленні.

Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли в районах восьми населених пунктів Донецької області.

Крім того, на Шахтарському напрямку російські окупанти, зокрема завдали авіаційних ударів в районі Великої Новосілки та Благодатного.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Там він завдав авіаційних ударів в районах шести населених пунктів Донецької та Запорізької областей, а також здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів.

Новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 10 червня, у Генштабі зазначили, що авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та два - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії протягом минулої доби уразили чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та п’ять артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях.

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