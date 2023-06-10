При цьому з боку росіян є проблеми щодо злагодженості роботи відповідальних за південний напрямок генералів.

Сили оборони продовжують просування під Бахмутом, а також мають певні успіхи в Донецькій та Запорізькій областях. Контрнаступальні дії тривали щонайменше на чотирьох ділянках фронту.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що Міноборони Росії заявило, що окупанти відбили обмежені та локалізовані наземні атаки українських військ у районі Кремінної.

Водночас українські війська просунулися на 1,2 кілометра в ході продовження наступальних операцій під Бахмутом.

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Сили оборони також продовжили обмежені контрнаступальні операції на заході Донецької області поблизу кордону Донецької та Запорізької областей і досягли тактичних успіхів на цих напрямках.

Вчора українські воїни також продовжили наземні атаки на заході Запорізької області. Російське джерело припустило, що українці мають певні успіхи під час цих атак.

В ISW наголошують, що українські офіційні особи прямо зізналися, що військо очікує втрат техніки під час контрнаступальних операцій.

На переконання аналітиків, структура російського командування, що відповідає за війну в південний фронт, є нечіткою і, ймовірно, дублює одна одну. Експерти шляхомм аналізу публічної інформації прийшли висновку, що за цей напрямок відповідають генерали Романчук, Теплінський, Кузовлєвий і Герасимов. Відносини між ними залишаються незрозумілими.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Про початок контрнаступу ЗСУ Україна офіційно не оголошувала, але новини з фронту кажуть самі за себе. Згідно з підтвердженням Третьої окремої штурмової бригади, ЗСУ просунулися в глибину лінії фронту більш ніж на 1 кілометр на Бахмутському напрямку.

Водночас The Washington Post пише про початок контрнаступу ЗСУ на Запорізькому напрямку. Заступник міністра оборони Анна Маляр відповіла, що українська армія змусила окупантів на цій ділянці "перейти в активну оборону".

На цьому напрямку з'явилися перші пошкоджені Leopard 2 і Bradley. Водночас Україна втратила в цьому бою не менше двох західних танків і нібито більше десятка американських БМП.

Водночас у мережі поширюється відео втечі окупантів з першої лінії оборони десь під Запоріжжям. Окупанти втрачають ще більше техніки. Наприклад, на Таврійському напрямку Росія втратила понад чотири роти своїх солдатів і більш ніж 60 одиниць техніки.

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