Ефективно минулої доби відпрацювали українські бойові пілоти та артилеристи.

Минулої доби українські воїни активно працювали над "мінусуванням" окупаційної армії. Гарні результати в авіації та артилеристів.

Як зазначається у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях.

Відео дня

Війна в Україні - новини з фронту

Сили оборони продовжують просування під Бахмутом, а також мають певні успіхи в Донецькій та Запорізькій областях. Контрнаступальні дії тривали щонайменше на чотирьох ділянках фронту.

Водночас вчора російські окупанти обстріляли лікарню у місті Гуляйполе Запорізької області. Відомо про двох загиблих працівників лікарні - молодшу медичну сестру та сантехніка.

Крім того, у ніч проти п'ятниці, 9 червня, російська стратегічна авіація з чотирьох літаків Ту-95 випустила шість крилатих ракет Х-101 і Х-55, останні з яких були з імітатором ядерного заряду.

Вас також можуть зацікавити новини: