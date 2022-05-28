Від ворожого обстрілу постраждала територія Зеленодольської громади.

Російські окупанти вчергове обстріляли Дніпропетровську область. Ворог поцілив по Зеленодольскій громаді та знову влучив у церкву.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Ніч на Дніпропетровщині пройшла не зовсім спокійно. Окупанти обстріляли територію Зеленодольської громади. Рашисти поцілили по храму. На щастя, ніхто не постраждав.

"В одному з сіл під вогонь потрапила територія церкви: пошкоджено вікна, огорожу та ворота. Люди цілі, ніхто не постраждав. Це вже другий випадок в нашій області, коли окупанти поцілили по храму. Гатять без розбору. Це все, що треба знати про "русский мир"", - розповів Лукашук.

Також він додав, що в інших громадах Дніпропетровщині ніч минула тихо. В регіоні немає військ РФ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти влучили в казарму Нацгвардії на Дніпропетровщині. 10 осіб загинули, ще 35 отримали поранення.

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