Загалом окупанти випустили по Дніпропетровщині три ракети "Іскандер".

Внаслідок ранкового обстрілу окупантами Дніпропетровської області загинули 10 людей, ще 35 дістали поранення.

Про це повідомив голова тероборони Дніпра Геннадій Корбан в ефірі на "ДнепрТВ".

За його даними, ракета влучила у казарму Нацгвардії в Дніпровському районі.

Він також повідомив, що пуск ракет "Іскандер" по Дніпропетровщині був здійснений з Ростовської області РФ. Загалом було випущено три ракети, одна з яких і влучила в казарму.

Також Корбан добав, що жертв могло бути й більше, але за наказом Міноборони, армія не концентрує більше 20 осіб в одному місці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці стало відомо, що російські окупанти завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровщині. Тоді повідомлялось, що внаслідок ворожої атаки є серйозні руйнування.

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