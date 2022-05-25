Противник вдарив по великій Костромці та Мар'янському.

У Дніпропетровській області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено дитячий садок, церкву та будинки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, ворог кілька разів за день обстріляв Криворізький район.

"Вдарив з артилерії по Зеленодольській громаді. Влучили по великій Костромці та Мар'янському. Пошкоджені дитячий садок, церква, будинки", - зазначив Резніченко.

Ситуація в Дніпропетровській області:

12 травня російські окупанти обстріляли з "ураганів" Дніпропетровську область.

14 травня росіяни на світанку знову вдарили по Дніпропетровській області.

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