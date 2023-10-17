Наразі відомо, що поранення дістали двоє охоронців та двоє працівників транспортного підприємства.

Сьогодні російські загарбники обстріляли Херсон, серед поранених – працівники охоронної фірми та транспортного підприємства.

За даними очільника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, після 11:00 росіяни завдали ударів по Дніпровському і Суворовському районах міста.

Наразі відомо, що поранення різного ступеня тяжкості отримали четверо чоловіків, двоє з них – співробітники охоронної фірми.

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"Усім постраждалим надана медична допомога. Ще одна людина, за словами свідків, отримала гостру реакцію на стрес", - зазначив він.

Мрочко додав, що ще двоє постраждалих – працівники транспортного підприємства, яке обстріляли загарбники.

За информацією начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, працівники охоронної фірми під час обстрілу перебували у службовій автівці.

"Працівники транспортного підприємства – 52-річні чоловіки. Вони госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Триває їх дообстеження", - розповів очільник ОВА.

Як уточнив посадовець, також поранення отримав 47-річний чоловік. Його госпіталізували до відділення хірургії з осколковими пораненнями обох гомілок. Стан постраждалого – середньої важкості.

Обстріли окупантами Херсонщини минулої доби: що відомо

Російські загарбники протягом минулої доби завдали два авіаційні удари з використанням 14 керованих авіабомб по Бериславському району Херсонщині. Під ударом опинилися населені пункти Козацьке, Одрадокам'янка, Тягинка, Веселе та Берислав. Внаслідок ударів пошкоджено чотири будівлі та лікарню. Також окупанти сім разів скидали з дронів по населених пунктах правобережжя осколкові боєприпаси.

Водночас у Силах борони півдня запевнили, що спостерігалося суттєве зменшення кількості й насиченості артилерійських обстрілів. Зокрема, минулої доби ворожа артилерія завдала 12 ударів, застосувавши близько 130 снарядів.

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