Українські захисники знищили ворожі танки, гармати та човни.

На півдні України підрозділи ЗСУ ліквідували понад півсотні російських окупантів, також стало відомо про певні зміни у діях загарбників.

Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України, оперативна обстановка у зоні відповідальності цих підрозділів ЗСУ залишається напруженою. Однак ознак формування наступальних угруповань з боку РФ наразі не виявлено, триває контрбатарейна боротьба, маневри доступними силами та засобами.

За минулу добу під час виконання вогневих завдань українські захисники ліквідували 51 окупанта, знищили три танки, шість гармат, автомобіль та два човни ворога. Також знищено спостережний пункт РФ.

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Водночас корабельне угруповання ворожого флоту в акваторії Чорного моря залишилося майже незмінним - в акваторії чергують 9 ворожих кораблів, в тому числі підводний ракетоносій, який може мати на борту чотири ракети типу "Калібр". Ще одна бойова одиниця росіян чергує в Азовському морі.

За даними пресслужби, противник протягом доби завдав два авіаційні удари з використанням 14 керованих авіабомб по Бериславському району. Під ударом опинилися населені пункти Козацьке, Одрадокам'янка, Тягинка, Веселе та сам Берислав. Внаслідок ударів пошкоджено чотири будівлі та лікарню.

"Окупанти продовжують застосовувати осколкові боєприпаси, скидаючи їх з дронів по населених пунктах правобережжя. За минулу добу зафіксовано сім таких скидів", - розповіли у Силах оборони.

Водночас спостерігається суттєве зменшення кількості й насиченості артилерійських обстрілів. За минулу добу ворожа артилерія працювала 12 разів, зафіксовано застосування близько 130 снарядів. Через це в Антонівці пошкоджено два приватні будинки та газогін.

Армія РФ продовжує обстріли України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня, окупанти 11 разів застосували проти мирного населення осколкові боєприпаси - скинули їх з дронів по населених пунктах правобережжя - в людних місцях, по автівках, подвір'ях.

В цю ж добу російські військові здійснили близько 90 артилерійських обстрілів з використанням понад 530 снарядів, в тому числі 11 обстрілів населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини. Внаслідок цього пошкоджено 7 приватних будинків, дитячий садок, газогін.

Нагадаємо, в ніч на 17 жовтня, ворог завдав ракетно-дронових ударів по південних регіонах України. Уламки одного зі збитих БпЛА впали на яхт-клуб Одеси - зруйновано будівлю школи вітрильного спорту та ангар зберігання майна, пошкоджено цивільні приватні катери та яхти. Пізніше з літаків тактичної авіації загарбники спрямували ракету Х-59, яку сили протиповітряної оборони "перехопили" в небі над Миколаївщиною.

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