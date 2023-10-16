Окупанти вдарили по Бериславському району.

Сьогодні ввечері російські загарбницькі війська вдарили по Херсонщині керованими авіаційними бомбами.

Про це повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму офіційному Telegram-каналі. Під атакою могли опинитися чотири населених пункти, інформація про потерпілих та руйнування встановлюється.

"Ворог атакував Херсонщину з п’яти літаків Су. За попередньою інформацією, випустили 9 керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району", - повідомив Прокудін.

Відео дня

Інформація оновлюється...

Обстріли Херсонщини: що відомо

Російські окупаційні війська систематично б'ють по Херсону та області з різноманітного озброєння, знищуючи цивільну інфраструктуру та вбиваючи мирних українців.

Сьогодні у Службі безпеки повідомили про викриття жительки Херсона, яка допомагала коригувати російські повітряні атаки на місто.

У вчорашньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Херсоні сталися відключення електрики та водопостачання через скинуті окупантами бомби. Він зазначив, що російських ударів по об'єктах генерації та мережі з наближенням зими стане більше.

Вас також можуть зацікавити новини: