Чоловік 1952 року народження загинув внаслідок осколкових поранень.

Російські окупанти обстріляли лікувальний заклад у Вовчанську Харківської області, унаслідок атаки в місті є загиблий.

Як повідомляється у Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України, ворог обстріляв територію лікувального закладу та приватного сектору міста.

"Унаслідок ударів загорівся дах та конструкції недіючої будівлі лікарні, суха трава поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 1000 кв.м", - йдеться у повідомленні.

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О 13:50 пожежу було ліквідовано. Водночас у результаті обстрілів загинув чоловік 1952 року народження - внаслідок осколкових поранень.

Росія тероризує мирне населення - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вдень 19 серпня Росія завдала ракетного удару по центру Чернігова, де в цей час було багато людей. Влучання було у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід. Унаслідок удару загинуло семеро людей, серед яких 6-річна дівчинка.

Сьогодні, 20 серпня, очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус заявив, що кількість поранених зросла до 156. В лікарнях наразі перебуває 41 людина. Шестеро людей, серед яких є дитина, перебувають у важкому стані.

Більшість постраждалих отримали амбулаторну допомогу та знаходяться вдома. 16 людей було прооперовано.

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