На місці влучання виникла пожежа, наразі служби ліквідовують наслідки агресії.

Росіяни вдарили по селу Заоскілля Куп’янського району Харківщини. В результаті обстрілу одна людина загинула, ще одна була поранена.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 10 год ранку окупанти обстріляли Заоскілля Куп'янського району. На жаль, загинула жінка 1962 року народження. Ще одна жінка 1963 року народження отримала осколкові порання", - зазначив Синєгубов.

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За його інформацією, медики надали допомогу пораненій жінці на місці.

В результаті цього удару пошкоджене приватне домоволодіння, зокрема житловий будинок, виникла пожежа господарчої споруди. Як написав Синєгубов, служби ліквідовують наслідки російської агресії.

Обов'язкова евакцація на Харківщині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня у Харківській ОВА відбулась апаратна нарада під головуванням Синєгубова, на якій обговорювалося питання можливої обов’язкової евакуації населення через наближення бойових дій до населених пунктів Куп'янського району Харківської області та загострення обстановки.

Зазначалося, що вирішується питання щодо проведення обов’язкової евакуації з 53 населених пунктів району, орієнтовно мова йде про вивезення понад 11 тисяч людей, в тому числі в рамках примусової евакуації - 600 дітей.

10 серпня Куп'янська міська військова адміністрація повідомила, що на деокупованих територіях Куп'янського району оголошено про початок обов'язкової евакуації населення.

Обстріли Харківщини - новини

Харківщина перебуває під щоденними обстрілами росіян. Зокрема внаслідок обстрілів Куп'янська минулої доби пошкоджено приватний будинок, важкого поранення зазнав чоловік близько 55 років, який помер у лікарні. Деталі та особу загиблого встановлюють правоохоронці.

Також вчора окупанти гатили по низці інших населених пунктів області. В районі селі Велика Рогань Харківського району через обстріли сталася лісова пожежа.

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