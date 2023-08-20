Шестеро людей, серед яких є дитина, перебувають у важкому стані.

Кількість поранених внаслідок російського удару по Чернігову знову зросла – їх вже понад 150. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"На сьогодні, на цю хвилину вже 156 поранених. Це ті люди, які були доставлені швидкою допомогою або продовжують звертатися зараз до медичних закладів. Сім загиблих, одна дитина", - сказав він.

Голова ОВА повідомив, що в лікарнях наразі перебуває 41 людина. Більшість отримали амбулаторну допомогу та знаходяться вдома. 16 людей було прооперовано.

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"Якщо казати про тяжкий стан, то шість людей, в тому числі, одна дитина, зараз перебувають у важкому стані. Інші – в палатах профільних відділень у стадії середньої тяжкості", - розповів Чаус і додав, що з пораненими працюють психологи.

Він також прокоментував проведення виставки у Драмтеатрі під час ракетного удару

На запитання щодо того, хто надавав дозвіл на проведення виставки в будівлі, куди влучила ракета, і чи знала місцева чи обласна влада про цей захід, голова ОВА розповів, що "організатори звернулися з листом, що вони будуть проводити закриту зустріч представників бізнесу і волонтерів".

"І попросили нас забезпечити охорону громадського порядку та медичне чергування. Цей захід не передбачав залучення глядачів. Зараз із цього питання, в тому числі, тривають слідчі дії і слідчі встановлюють всі обставини", - сказав він.

Так, зауважує Чаус, це була не виставка, а закритий захід, про що організатори наголошували у своєму листі. "Сторонніх відвідувачів, наскільки мені відомо, не було. Але це все має встановити слідство", - додав очільник ОВА.

Удар по Чернігову - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вдень 19 серпня Росія завдала ракетного удару по центру Чернігова, де в цей час було багато людей. Влучання було у будівлю драмтеатру, де проходив масовий захід.

Унаслідок удару загинули семеро людей, серед яких шестирічна дівчинка. Також серед загиблих викладачка та співробітниця Національного університету "Чернігівська політехніка" і батько трьох дітей.

Станом на вечір 19 серпня кількість постраждалих внаслідок удару по Чернігову становила 144 особи, більшість жертв на момент ракетного удару перебували в автотранспорті чи переходили дорогу, а також повертались з церкви.

Згодом Чаус заявив, що кількість постраждалих від російського ракетного удару зросла до 148, понад 40 осіб перебувають в лікарні.

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