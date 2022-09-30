Мер міста Сєнкевич підтвердив інформацію щодо "прильоту" ракети у спальний район міста.

Російські окупанти сьогодні вночі вкотре обстріляли Миколаїв - ракети влучили у спальний житловий район міста.

Про це повідомили мер міста Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"7 вибухів (2 як мінімум за містом). російські окупанти 2 ракетами атакували спальний житловий район. 1 ракета потрапила в 9-поверхівку, серйозні пошкодження, під завалами люди", - повідомив Кім.

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Сєнкевич підтвердив інформацію щодо "прильоту" ракети у спальний район міста.

"Російські терористи обстріляли звичайний житловий квартал. Влучання у житловий будинок. Під завалами люди. Також на місці виникла сильна пожежа", - йдеться у повідомленні мера.

Сильний вогонь видно на кадрах, які опублікував Кім.

Обстріли Миколаєва: внаслідок сьогоднішнього удару загинули люди

У Миколаєві внаслідок вибуху в районі зупинки громадського транспорту є жертви.

Російські окупанти використали касетні снаряди, повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram.

"Вибух в районі зупинки громадського транспорту. Касетні снаряди. Є жертви. Працюють усі служби. Деталі потім", - заявив Сєнкевич.

Водночас, згідно його попередніх повідомлень, у місті з 17:29 до 18:06 тривала повітряна тривога.

Очільниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що внаслідок ворожого обстрілу загинули 2 особи, а 12 - поранені.

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