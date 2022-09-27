Наразі відомо про пошкодження ряду цивільних об’єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також водопроводу.

Російські загарбники двічі за ніч обстріляли Миколаїв.

Про це міський голова Олександр Сєнкевич повідомив у Telegram.

"Миколаїв двічі за ніч зазнав потужних обстрілів. Маємо влучання у різних районах міста. Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об’єктів, зокрема житлових будинків та магазинів, а також мережі водопроводу", - написав Сєнкевич.

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Більше інформації пообіцяв повідомити пізніше.

Сєнкевич вкотре закликав мешканців міста не публікувати в соцмережах адреси "прильотів".

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що обстріли Миколаєва відбулися орієнтовно о 01:04 та 04:02.

"Попередньо, з РСЗВ "Торнадо-С" ворог вдарив по різних районах міста. Наразі відомо про пошкодження низки цивільних об’єктів в центрі міста, зокрема житлових будинків, магазинів та мережі водопроводу. Також внаслідок обстрілу сталося руйнування складського приміщення з подальшим горінням. За попередньою інформацією постраждалих немає", - написав Кім.

Миколаїв готується до зими: у місті проблеми з водою

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники щодня обстрілюють Миколаїв, водночас місто готується до зимового періоду.

20 вересня Сєнкевич розповів про проблеми з водопостачанням та підготовку міста до опалювального сезону. За його словами, у Миколаєві немає питної води, адже джерелом питної води була річка Дніпро, але росіяни знищили дві труби, через які жителі міста отримували воду.

Мер нагадав, що протягом місяця у Миколаєві взагалі не було води, а наразі вона подається із річки Південний Буг. Ця вода очищується від бактерій та осадів, але зараз немає можливості знизити її солоність, тобто з кранів у помешканнях тече солона вода. Вона руйнує трубопроводи - збільшилася у 20 разів кількість проривів на магістральних трубопроводах, також у квартирах і у будинкових мережах виявляються прориви.

Сєнкевич зауважив, що таку воду можна використовувати лише для технічних потреб.

За словами міського голови, воду у труби під час опалювального сезону заливатимуть очищену, її добуватимуть зі свердловин, а надлишок роздаватимуть людям безкоштовно, щоб містяни могли її пити.

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