Ворог поцілив у підприємство, ЛЕП та приватні будинки.

Минулої ночі російські окупанти обстріляли Нікопольський район. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих, але є численні пошкодження приватних будинків і об'єктів інфраструктури.

Інформацією про бомбардування поділився глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в особистому Telegram-каналі.

"Росіяни чотири рази направляли свої "Гради" і важку артилерію на Нікопольський район. Попередньо ніхто не постраждав", — написав Резніченко.

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По території Марганецької громади вдарили три рази. В результаті бомбардувань пошкодження отримало підприємство. На місці працюють фахівці, які визначають масштаб збитку.

А в Нікополі удари з "Градів" пошкодили 11 приватних будинків і господарські будівлі біля них, кілька панелей сонячної електростанції і місцеву гімназію. Окупанти також обірвали ЛЕП, яку зараз лагодять місцеві служби.

Нагадаємо, рашисты регулярно обстрілюють Нікопольський район з РСЗВ "Град", мінометів і артилерії. Бомбардування фіксувалися протягом трьох останніх днів. На щастя, обійшлося без жертв, але окупанти зруйнували і пошкодили безліч будівель.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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