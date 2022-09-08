Минулої ночі російські окупанти обстріляли Нікопольський район. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих, але є численні пошкодження приватних будинків і об'єктів інфраструктури.
Інформацією про бомбардування поділився глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в особистому Telegram-каналі.
"Росіяни чотири рази направляли свої "Гради" і важку артилерію на Нікопольський район. Попередньо ніхто не постраждав", — написав Резніченко.
По території Марганецької громади вдарили три рази. В результаті бомбардувань пошкодження отримало підприємство. На місці працюють фахівці, які визначають масштаб збитку.
А в Нікополі удари з "Градів" пошкодили 11 приватних будинків і господарські будівлі біля них, кілька панелей сонячної електростанції і місцеву гімназію. Окупанти також обірвали ЛЕП, яку зараз лагодять місцеві служби.
Нагадаємо, рашисты регулярно обстрілюють Нікопольський район з РСЗВ "Град", мінометів і артилерії. Бомбардування фіксувалися протягом трьох останніх днів. На щастя, обійшлося без жертв, але окупанти зруйнували і пошкодили безліч будівель.
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