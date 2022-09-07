Ворог тримав під прицілом Нікопольський район.

Вночі російські окупанти накрили з "Градів" Дніпропетровську область. Масштаби руйнацій з’ясовуються

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч з однією тривогою та двома обстрілами. Ворог тримав під прицілом Нікопольський район. Накривав його з "Градів", мінометів та важкої артилерії. Поцілив по Нікополю та Марганецькій громаді. Минулося без загиблих та поранених. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - повідомив він.

Відео дня

Резніченко також повідомив, що учора ворожа ракета влучила по нафтобазі у Кривому Розі.

"Уночі вогнеборці вгамували пожежу на нафтобазі у Кривому Розі, що сталася після удару російської ракети. Боролися з вогнем понад 16 годин", - додав він.

Резніченко також зауважив, що у інших районах області ніч була спокійною.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в ISW оновили карту бойових дій з урахуванням ситуації в Балаклії, що на Харківщині.

Вас також можуть зацікавити новини: