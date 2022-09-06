У місті пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, два ліцеї, центр технічної творчості та спортклуб.

Окупанти завдали ударів з "Градів" по Нікополю, двоє людей отримали поранення середнього ступеню тяжкості.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Вночі знову обстріляно Нікопольщину. Російські окупаційні війська тричі накрили район "Градами". У Нікополі завдали удар по житлових кварталах. Поранені двоє людей - чоловік та жінка. Вони госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості", - повідомив він.

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Резніченко також наголосив, що у місті пошкоджені 20 багатоповерхових та 11 приватних будинків.

"Один будинок зруйнований. Ворожі снаряди поцілили по дитячому садочку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортивному клубу. У місті понівечені кілька газогонів та автівок. Зачепило і декілька ліній електропередач. Без світла понад 2000 сімей. Аварійні бригади уже працюють", - повідомив він.

Резніченко також зауважив, що у Марганецькій громаді обійшлося без постраждалих та руйнацій.

Нагадаємо, вчора вночі окупанти двічі обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині з важкої артилерії. У самому Нікополі були пошкоджені до десяти приватних будинків та багатоповерхівка. Обстрілом понівечені 9 будівель міста, серед них гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе.

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