За словами очільника ОВА, зафіксовано понад 100 прильотів по населених пунктах області за день.

Російські окупанти сьогодні обстріляли п'ять громад у Сумській області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"12 обстрілів і загалом понад 100 прильотів по населених пунктах області за день. Зокрема: Миропільська громада: 3 приходи з САУ, 15 приходів з артилерії; Середино-Будська громада: один мінометний і три артилерійські обстріли: 6, 12 приходів, 10 і 10 відповідно; Хотинська громада: мінометний обстріл - 10 приходів; Шалигінська громада: мінометний обстріл - 6 приходів; Білопільська громада: чотири обстріли. Ворожий БПЛА скинув боєприпас на один з населених пунктів. Два мінометні обстріли: 10 і 32 приходи. Крім того, 15 приходів з АГС", - поінформував Живицький.

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За його словами, обійшлося без жертв.

Російські атаки Сумської області - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти вчора, 11 жовтня, завдали авіаудару по цивільному аграрному підприємству в Сумській області.

9 жовтня заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що біля місцевого магазину у Миронівській ОТГ, що на Сумщині, загинула людина внаслідок атаки з безпілотника.

Нагадаємо, нині росіяни також обстріляли прикордонні села області з мінометів. Упродовж 12.10-12.15 зафіксували три "прильоти в районі населеного пункту Середина-Буда, а від 14.35 до 14.55 надійшла інформація про ще п'ять "приходів" у районі Бачівська.

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