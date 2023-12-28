Росіяни відкрили вогонь по мирному населеному пункту близько опівдня.

Внаслідок ворожого обстрілу села Біленьке у Запорізькому районі загинули двоє чоловіків, ще трьох поранено.

Як повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, росіяни відкрили вогонь по мирному населеному пункту близько опівдня.

"Сьогодні об 11:40 рашисти здійснили артилерійський обстріл берегової лінії річки Дніпро в селі Біленьке Запорізького району. Внаслідок обстрілу російськими терористами загинуло двоє цивільних чоловіків, ще трьох поранено", - написав він.

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Також він додав, що вибуховою хвилею пошкоджено автівку.

Масований обстріл Херсона 26 грудня – що відомо

26 грудня росіяни здійснили тривалий і масований обстріл Херсона. Зокрема, вони завдали ударів по залізничному вокзалу в момент очікування майже 150 людьми відправлення евакуаційного потяга.

Поліцейські, які несли службу на вокзалі, терміново евакуювали людей, всіх вдалося вивести у безпечні місця. Однак двоє цивільних отримали осколкові поранення. Під час евакуації загинув 29-річний лейтенант поліції, який у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні.

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