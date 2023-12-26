На вокзалі близько 140 цивільних чекали на залізничному вокзалі відправлення евакуаційного потягу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські загарбники завдали ударів по залізничному вокзалу Херсона в момент очікування на відправлення евакуаційного потяга. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні до українців.

"Складний день. Щойно була доповідь щодо обстрілу Херсона. Російський удар по залізничному вокзалу. Евакуаційний поїзд. Усі служби зараз на місці. Кількість убитих і постраждалих наразі встановлюється. На місці було багато цивільних. Усі оновлення інформації будуть представлені відповідними службами", - повідомив Зеленський.

Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в Telegram, у Херсоні ввечері близько 140 цивільних чекали на залізничному вокзалі відправлення евакуаційного потягу.

Водночас, в цей час ворог розпочав масований обстріл міста. "Поліцейські, які несли службу на вокзалі, терміново розпочали евакуацію людей. Завдяки чітким діям поліції, всіх вдалося вивести в безпечні місця. Двом цивільним, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу", - повідомив Клименко.

"На жаль, внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Смертельне поранення отримав під час евакуації людей. Наші співчуття рідним та близьким загиблого", - відзначив глава МВС.

Крім того, ще двоє поліцейських наразі госпіталізовані в лікарню з осколковими пораненнями.

Як повідомляє "Укрзалізниця" в Telegram, у результаті обстрілу Херсона пошкоджено вокзал і рухомий склад поїзда.

"Наразі відомо про декількох поранених працівників. Пасажири в укритті", - йдеться у повідомленні.

"План наступний: чекаємо стабілізації ситуації навколо вокзалу, пересаджуємо людей в автобуси від привокзальної площі до Миколаєва (дякуємо Херсонській військовій адміністрації за оперативну підмогу), там ми вже зараз готуємо резервні вагони — і ними повеземо понад 100 пасажирів до безпеки", - сказано у повідомленні.

Водночас, ситуація контрольована, залізничники готові продовжувати рух.

Крім того, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив у Telegram, що російські війська продовжують обстрілювати Херсон.

"Сьогодні армія РФ кілька разів атакувала місто з різних видів зброї. На цю годину відомо про трьох поранених, один з них у важкому стані", - відзначив Мрочко.

За його даними, ще один чоловік сьогодні звернувся по медичну допомогу. Травми він отримав напередодні близько 23:00.

Обстріли Херсона - деталі

Напередодні очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що окупаційні війська атакували Херсонщину.

"Опівдні по Микільському зафіксовано щонайменше 26 "прильотів". Ворожим вогнем пошкоджено з десяток житлових будинків. Під завалами однієї з осель рятувальники виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка", - зазначив він.

Також близько 10:40 росіяни обстріляли Тягинку. "Травми, несумісні з життям, отримала одна людина", - повідомив голова ОВА.

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