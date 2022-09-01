Обійшлося без жертв та руйнувань.

Сьогодні російські окупанти обстріляли три громади Сумщини, зафіксовано понад півсотні "прильотів".

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Понад півсотні мін та снарядів прилетіло по нам зі сторони росії. Після 15 години у Білопільській громаді розпочався мінометний обстріл, 28 приходів. У той же час росіяни 8 мін випустили по Шалигінській громаді", - написав він.

Відео дня:

Крім того, о 18 годині у Краснопільській громаді був обстріл із ствольної артилерії, 15 прильотів.

Живицький зазначив, що обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, на Сумщині підірвався на міні власник аграрної компанії. В аварії загинув місцевий фермер - власник аграрної компанії та депутат селищної ради, голова асоціації фермерів та приватних земле­власників Сумської області Іван Дейнека.

Він розминався із зустрічною автівкою та з'їхав на обочину з дороги, проігнорувавши попереджувальні таблички "обережно міни".

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