Жертв в результаті обстрів немає, однак є руйнування.

Сьогодні російські окупанти обстріляли вісім громад Сумщини: зафіксовано 176 "прильотів".

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини. Сьогодні росіяни здійснили 15 обстрілів 8 громад області − Білопільської, Великописарівської, Есманської, Краснопільської, Юнаківської, Миропільської, Шалигинської та Буринської. Зафіксовано 176 прильотів", - зазначив він.

За словами Живицього, жертв в результаті обстрів немає, однак є руйнування.

"Під час обстрілу с.Студенок Есманьської територіальної громади об 11.35 зі ствольної артилерії пошкоджені вікна в приміщеннях школи, будинку культури. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди і паркани мирних мешканців. Ввечері, після 18 години артобстріл зі сторони росії повторився. Загорівся будинок", - розповів голова ОВА.

Нагадаємо, у Сумській області в системі спостереження за ворогом "Щит-Фантом" вже встановлено понад 50 відеокамер, передано чотири спецавто та працюють ситуаційні центри.

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