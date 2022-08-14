Зокрема ввечері ворог обстріляв Білопілську та Есманську громади - близько "70 прильотів".

Сьогодні за день росіяни здійснили 11 обстрілів 4 прикордонних громад Сумської області − Білопольської, Есманської, Юнаківської, Хотіньської. Зафіксовано понад 110 "прильотів".

Про це у Telegram повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Росіяни протягом дня обстрілювали Юнаківську громаду. Задіяли міномети та САУ. Пошкоджено дах зерносховища ПРАТ "Іскра", приватну господарчу споруду, вікна приватного будинку. Загалом близько 50 прильотів.

Зі ствольної артилерії ворог стріляв по Хотинській громаді − 12 прильотів.

"Білопільська громада: з 13.25 були черги з АК, ПК та вибухи гранат біля державного кордону. А з 17.50 був артобстріл території громади − 16 прильотів. Крім того, з 18.25 відбувся мінометний обстріл по території громади − всього 24 прильоти з мінометів у різних населених пунктах. Есманська громада: з 18.20 тривав мінометний обстріл − 31 прильот", - повідомив Живицький.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині дня Живицький повідомив, що внаслідок обстрілів прикордоння Сумщини пошкоджені приватні будинки, зафіксовано близько 50 "прильотів".

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