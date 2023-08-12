Йдеться про ймовірну передислокацію частин ПДВ з Херсонської області під Оріхове (Запорізька область).

Окупанти, ймовірно, реалізували спірну передислокацію частини своїх підрозділів та "оголили" власну оборону біля східного берега Дніпра.

Йдеться про пересування підрозділів повітряно-десантних війск ворога з Херсонської області під Оріхове (Запорізька область). На цьому напрямку з 4 червня 2023 року намагається протистояти ЗСУ 58-ма загальновійськова армія РФ, зазначає британська розвідка.

"Ще 11 липня 2023 року тодішнього командира 58 CAA (генерал-майора Івана Попова - УНІАН) було звільнено, ймовірно, частково через те, що він наполягав на тому, щоб частинку його підрозділів звільнили. Звіти свідчать про те, що 70-й і 71-й мотострілецькі полки зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням і важкими боями на передовій", - нагадали в Міноборони Британії.

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Можливо тепер цим силам дозволять ротацію з фронту заради відпочинку, кажуть у відомстві. Однак, такий крок може зіграти проти армії РФ та ослабити її оборону біля східного берега Дніпра.

"Однак передислокація, швидше за все, зробить оборону Росії біля східного берега Дніпра слабшою, оскільки там спостерігаються інтенсивніші атаки українських десантних сил", - резюмують британські розвідники.

Відставка командувача РФ Попова з Запорізького напрямку

Нагадаємо, 11 липня керівництво російської армії відправило у вимушену відставку командувача 58-ю армією РФ генерал-майора Івана Попова.

Про його "скорочення" росЗМІ повідомляли ще напередодні, однак пізніше сам Попов підтвердив цей факт та заявив, що потрапив в немилість керівництва за правдивий звіт щодо ситуації на Запорізькому напрямку фронту в Україні.

Він заявив, що замість "легкодумності" та "замовчування" розповів про масову загибель та каліцтва серед військ РФ.

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