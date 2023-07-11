Генерал заявив, що доповість Путіну про проблеми загарбників в Україні.

Російський генерал Сергій Суровікін досі перебуває в ізоляції після заколоту "Вагнера". Втім, "війна" в Міноборони РФ продовжується.

Як повідомляє "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерело, у Міноборони продовжуються кадрові чистки. Так, командувача 58-ї армії генерал-майора Івана Попова усунули з посади за результатами доповіді начальнику ГШ Валерію Герасимову.

У своїй доповіді Попов порушив питання про необхідність ротації підрозділів, які тривалий період часу перебувають на лінії бойового зіткнення та зазнали значних втрат. Герасимов звинуватив Попова в панікерстві та шантажі вищого керівництва. Після заяви Попова про готовність особисто доповісти про проблему Путіну, Герасимов усунув його з посади та відправив на передові позиції фронту.

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Кадрові чистки після заколоту

23 червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин відправив своїх бійців до Москви з "маршем справедливості", щоб відсторонити від посади міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Хоч наступного дня заколот закінчився, його наслідки відчувають зараз усі топ-офіцери РФ. Під час заколоту Пригожина генерал Сергій Суровікін міг знати про плани Пригожина. З російським генералом Сергієм Суровікіним дійсно нема зв'язку. Він може перебувати в СІЗО.

Водночас в РФ звільняють топ-розвідників через заколот ПВК "Вагнер" проти Міністерства оборони. Очікується відставка заступника начальника Головного розвідувального управління (ГРУ) генерал-лейтенанта Алексєєва. Крім того, кадрові чистки проведуть і серед його підлеглих.

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