Бойові дії навколо верхньої частини мосту майже напевно ускладнені затопленням, руйнуванням і залишками бруду внаслідок руйнування Каховської дамби

Українські сили оборони з 23 червня відновили розгортання особового складу на східному березі річки Дніпро в Херсонській області, поблизу зруйнованого Антонівського мосту.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, зазначаючи, що бої на східному березі посилилися з 27 червня.

"Російські сили, що обороняються, включають підрозділи 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Росії, що входить до складу Дніпровської групи військ. Останніми тижнями Росія, ймовірно, передислокувала елементи ФГВФО, які захищають берег Дніпра, для посилення Запорізького напрямку", - йдеться у повідомленні розвідки.

Відео дня

Також зазначається, що бойові дії навколо верхньої частини мосту майже напевно ускладнені затопленням, руйнуванням і залишками бруду внаслідок руйнування Каховської дамби.

Ситуація біля Антонівського моста

Аналітики інституту вивчення війни повідомляли, що окупанти вже кілька тижнів не можуть витіснити українські війська з-під Антонівського мосту.

Зокрема, зросійські воєнкори скаржилися, що на лівому березі закріпилися всього 70 українських військових, яких РФ ніяк не може подолати.

Також росіяни скаржилися, що через вогонь української артилерії та дистанційно встановлені міни росіяни зазнали значних втрат серед особового складу та бронетехніки.

Вас також можуть зацікавити новини: