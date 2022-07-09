Внаслідок удару загинула жінка, ще двоє людей отримали поранення.

Під ранок російські окупанти обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

"Усвідомлено ударили з "Градів" по житлових кварталах", - зазначив він.

За його даними, цей "підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані".

Резніченко уточнив, що внаслідок удару пошкоджена школа і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня російські загарбники також обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Удари прийшлися по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській. У Апостолівській громаді ворог поцілив по селу Новосеменівка, вибухова хвиля вибила шибки у будинку. У Зеленодольську вдарили по дачному масиву та парковій зоні. Обійшлося без постраждалих.

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