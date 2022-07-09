У районі Князівки та Ольгиного противник намагався здійснити прорив диверсійно-розвідувальними групами.

Окупаційні російські війська намагалися здійснити прорив на півночі Херсонської області.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"У районі Князівки та Ольгиного противник намагався здійснити прорив диверсійно-розвідувальними групами до 10 рашистів. Успіху не було. Отримавши відсіч, відступив", - повідомив Назаров.

Також повідомляється, що Білу Криницю росіяни атакували вертольотами Ка-52, а з важкої артилерії обстріляли Велику Костромку на півдні Дніпропетровської області.

Під обстріл з Градів потрапило село Червоногригорівка в Дніпропетровській області. Воно знаходиться на правому березі Дніпра навпроти Енергодара та Запорізької АЕС.

Росія за добу зазнала величезних втрат на цьому напрямку – майже 200 осіб, 42 одиниці техніки, три склади з боєприпасами.

Ситуація на Херсонщині:

Херсон і частина області тривалий час перебувають під російською окупацією. Агресор періодично заявляє про намір провести там "референдум", а також проводить репресії проти мирного населення.

Разом з тим жителі міста та області намагаються протистояти російським військовим.

Однак, окупанти визначилися з датою проведення фейкових референдумів на тимчасово окупованій частині Запорізької та Херсонської областей. Вкрасти українську територію росіяни планують 11 вересня.

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