Окупаційні російські війська намагалися здійснити прорив на півночі Херсонської області.
Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.
"У районі Князівки та Ольгиного противник намагався здійснити прорив диверсійно-розвідувальними групами до 10 рашистів. Успіху не було. Отримавши відсіч, відступив", - повідомив Назаров.
Також повідомляється, що Білу Криницю росіяни атакували вертольотами Ка-52, а з важкої артилерії обстріляли Велику Костромку на півдні Дніпропетровської області.
Під обстріл з Градів потрапило село Червоногригорівка в Дніпропетровській області. Воно знаходиться на правому березі Дніпра навпроти Енергодара та Запорізької АЕС.
Росія за добу зазнала величезних втрат на цьому напрямку – майже 200 осіб, 42 одиниці техніки, три склади з боєприпасами.
Ситуація на Херсонщині:
Херсон і частина області тривалий час перебувають під російською окупацією. Агресор періодично заявляє про намір провести там "референдум", а також проводить репресії проти мирного населення.
Разом з тим жителі міста та області намагаються протистояти російським військовим.
Однак, окупанти визначилися з датою проведення фейкових референдумів на тимчасово окупованій частині Запорізької та Херсонської областей. Вкрасти українську територію росіяни планують 11 вересня.
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