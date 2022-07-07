Нічні атаки на регіон відбуваються вже кілька днів поспіль.

В ніч з 6 на 7 липня російські окупанти знову завдали удару по Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

"Ніч тривог та обстрілів. Ворог продовжує бити по Криворізькому району. Під обстрілами знову Зеленодольська громада", - зазначив він.

Голова ОВА повідомив, що постраждалих немає, утім частково знеструмлено населений пункт.

"У Мар’янському пошкоджена лінія електропередач. Село частково без світла. … В інших районах області на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.

Зауважимо, цієї ночі на Дніпропетровщині двічі лунав сигнал повітряної тривоги - з 01:20 до 01:52 та з 03:05 до 04:03.

Як писав УНІАН, ворог впродовж останнього часу щодня обстрілює Дніпропетровську область.

5 липня РФ вдарила по місту та області сімома ракетами, в одному з населених пунктів був "приліт".

6 липня окупанти влучили в сільгосппідприємство, де загорілися склади з зерном. Також під приціл ворожої артилерії потрапила Широківська громада. Стріляли прямо по селу Шестірня. Пошкоджено кілька житлових будинків.

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