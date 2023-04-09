Нових утисків з боку окупантів зазнають жителі Горностаївського району.

Армія РФ на тимчасово окупованих території Херсонської области посилила "поліцейські" рейди та тиск стосовно українців.

Зокрема, окупанти здійснюють "перевірки" осель місцевого населення в Горностаївському районі. Подробиці розповів Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні 9 квітня.

Там зазначили, що окупанти змушують українців показувати особисті телефони в рамках перевірок на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту.

Відео дня

"Під час таких перевірок окупанти фіксують персональні дані місцевих жителів, вибірково обшукують їхні оселі", - кажуть у Генштабі.

Росіяни готуються до "евакуації" людей - дані Генштабу

Щоденно Генштаб ЗСУ під час своїй оперативних зведень повідомляє українцям про чергові злочини та події, що стосуються дій окупантів на українському фронті.

7 квітня у черговому звіті Генштаб розповів, що ворог організував тематичне "опитування" для мешканців Скадовську та Мелітополя (Херсонська та Запорізька області) щодо можливої "евакуації".

Ворог поширює інформацію, що почне примусово вивозити українців з цих територій вже від кінця квітня.

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