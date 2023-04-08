У Мелітополі й Скадовську російські загарбники організували "опитування" місцевого населення щодо можливої "евакуації".

На захоплених частинах Запорізької та Херсонської областей російські окупанти активізували підготовку з примусового вивезення місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Зокрема, у Мелітополі й Скадовську загарбники організували "опитування" місцевого населення щодо можливої "евакуації".

"В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Відзначається періодичний виїзд автобусів із бажаючими евакуюватися. Окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують примусову депортацію українців під виглядом евакуації. За останніми даними Центру національного спротиву, громадян України вже розселили до 55 регіонів Росії. Також за даними ЦНС, російські загарбники хочуть депортувати українців за допомогою фейкових судів на тимчасово окупованих територіях. Зазначається, що країна-терорист вже має досвід депортації українців з Криму у віддалені райони РФ.

Також росіяни примусово депортують українських дітей. Наразі відомо про 19 тис. 514 українських дітей, незаконно вивезених до Росії. Серед них понад 4 тисяч дітей-сиріт.

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