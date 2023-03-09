До батьків приходять з обшуками аби перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн.

Російські загарбники продовжують тиснути на місцевих мешканців аби ті віддавали своїх дітей до шкіл на тимчасово окупованих територіях. Окупанти влаштували рейд по домах мешканців Бердянська Запорізької області.

"До батьків приходять з обшуками аби перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн. Під час обшуків їм погрожують штрафами й тим, що відберуть дітей, якщо батьки не віддадуть їх до російської школи. Якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть аби ті отримували паспорт РФ", – наголошують в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що раніше на тимчасово окупованих територіях України росіяни створили так звані "комісії у справах неповнолітніх". Через них за сприяння фейкових судів батькам виписують штрафи за навчання дітей в українських школах.

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"Зауважимо, що російські школи на тимчасово окупованих територіях мають суто пропагандистський характер, й саме тому росіянам важливо обмежити доступ дітей до освіти та занурити у світ "русского міра". В школах дітям проводять русифікацію й навʼязування світогляду Кремля та його бачення історії", – додали в Центрі.

Що відбувається на окупованих територіях України

В окупованому Скадовську Херсонської області росіяни відбирають у цивільних автомобілі. Транспорт вилучають нібито "на потреби армії".

Водночас у Генічеському районі Херсонщини школярів та їхніх батьків змушують вчити російські закони та історію. В перервах між заняттями окупанти примушують дітей вчити та співати російський гімн.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, на окупованій частині Запорізької області росіяни відбирають у фермерів зерно. Зазначається, що зерно конфіскують під виглядом під виглядом купівлі за дуже низькими цінами.

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