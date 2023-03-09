Російські загарбники продовжують тиснути на місцевих мешканців аби ті віддавали своїх дітей до шкіл на тимчасово окупованих територіях. Окупанти влаштували рейд по домах мешканців Бердянська Запорізької області.
"До батьків приходять з обшуками аби перевірити техніку на предмет навчання дітей в українських школах онлайн. Під час обшуків їм погрожують штрафами й тим, що відберуть дітей, якщо батьки не віддадуть їх до російської школи. Якщо дітям вже є 14 років, то на них тиснуть аби ті отримували паспорт РФ", – наголошують в Центрі національного спротиву.
Зазначається, що раніше на тимчасово окупованих територіях України росіяни створили так звані "комісії у справах неповнолітніх". Через них за сприяння фейкових судів батькам виписують штрафи за навчання дітей в українських школах.
"Зауважимо, що російські школи на тимчасово окупованих територіях мають суто пропагандистський характер, й саме тому росіянам важливо обмежити доступ дітей до освіти та занурити у світ "русского міра". В школах дітям проводять русифікацію й навʼязування світогляду Кремля та його бачення історії", – додали в Центрі.
Що відбувається на окупованих територіях України
В окупованому Скадовську Херсонської області росіяни відбирають у цивільних автомобілі. Транспорт вилучають нібито "на потреби армії".
Водночас у Генічеському районі Херсонщини школярів та їхніх батьків змушують вчити російські закони та історію. В перервах між заняттями окупанти примушують дітей вчити та співати російський гімн.
Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, на окупованій частині Запорізької області росіяни відбирають у фермерів зерно. Зазначається, що зерно конфіскують під виглядом під виглядом купівлі за дуже низькими цінами.