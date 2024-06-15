У мережі Z-канали пишуть, що підрозділи загарбників фактично відрізані на території заводу.

Російські окупанти потрапили в оточення у Вовчанську Харківської області.

Про це повідомляє низка російських Z-каналів, передає Nexta. Зазначається, що Збройні сили України блокують російські підрозділи на Агрегатному заводі у Вовчанську.

За даними росіян, окупанти вже два дні безуспішно намагаються розблокувати своїх військових на території заводу. Російські солдати на заводі постійно зазнають обстрілів, що призводить до збільшення числа поранених та загиблих. Є проблеми з постачанням продовольства на завод та із доступом медиків.

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Водночас проект DeepState на мапі позначив Агрегатний завод у Вовчанську практично оточеним. Території навколо нього позначено сірим, їхній статус невідомий, там тривають бої.

Ситуація у Вовчанську сьогодні

Як повідомляв УНІАН, вчора, 13 червня, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин сказав, що у Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків. Відбуваються в місті вуличні перестрілки.

Він зазначив, що армія окупантів не змінює тактику і без вагань кидає під вогонь української артилерії нові групи піхоти.

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