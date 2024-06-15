Російські окупанти потрапили в оточення у Вовчанську Харківської області.
Про це повідомляє низка російських Z-каналів, передає Nexta. Зазначається, що Збройні сили України блокують російські підрозділи на Агрегатному заводі у Вовчанську.
За даними росіян, окупанти вже два дні безуспішно намагаються розблокувати своїх військових на території заводу. Російські солдати на заводі постійно зазнають обстрілів, що призводить до збільшення числа поранених та загиблих. Є проблеми з постачанням продовольства на завод та із доступом медиків.
Водночас проект DeepState на мапі позначив Агрегатний завод у Вовчанську практично оточеним. Території навколо нього позначено сірим, їхній статус невідомий, там тривають бої.
Ситуація у Вовчанську сьогодні
Як повідомляв УНІАН, вчора, 13 червня, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин сказав, що у Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків. Відбуваються в місті вуличні перестрілки.
Він зазначив, що армія окупантів не змінює тактику і без вагань кидає під вогонь української артилерії нові групи піхоти.