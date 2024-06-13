У Вовчанську ворог веде безуспішні вуличні перестрілки.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що минулої доби на Харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії, загалом відбулося 11 бойових зіткнень.

За його словами, бої точилися в районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ та Глибоке Харківської області, пише Укрінформ.

"У Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків. У Вовчанську ворог веде безуспішні вуличні перестрілки", - розповів речник.

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Він зазначив, що армія окупантів не змінює тактику і без вагань кидає під вогонь української артилерії нові групи піхоти.

За його словами, на підтримку своїх дій ворог намагається здійснювати переміщення підрозділів, які належать 11 армійському корпусу РФ. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі та здійснюють заходи з посилення стійкості оборони, повідомив Волошин.

За минулу добу росіяни втратили 135 окупантів вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, артилерійську систему та шість автомобілів агресора. Крім того, пошкоджень зазнали шість артилерійських систем.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Триває війна в Україні, і на Курахівському напрямку ворог наростив зусилля та намагається прорвати оборону українських захисників.

"Найбільша кількість боєзіткнень від початку доби відбулась на Курахівському напрямку. Ворог наростив зусилля та намагається прорвати нашу оборону в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. П’ять ворожих атак нашими воїнами успішно відбито. Сім штурмових дій ще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони", - мовиться у повідомленні Генштабу.

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