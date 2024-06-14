ЗСУ вибивають окупантів з деяких позицій у Вовчанську: воїн розкрив, у чому складність боїв

На Харківському напрямку ворог жаліється, що йде полювання дронами на кожного окупанта.

У Вовчанську ініціативу Сили оборони переключили на свою користь, противника вибивають з тих позицій, які йому вдалося зайняти.

Про це сказав командир батальйону УБпАК "Ахіллес" 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на Харківському напрямку росіяни достатньо активні, але Силам оборони вдалося стабілізувати ситуація, ведеться робота по вибиттю противника із займаних позицій.

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Говорячи про ситуацію у Вовчанську, він зазначив складність у тому, що йдуть бої за кожен будинок, за кожен підвал, а в житловій забудові це робити достатньо складно. За його словами, противник також потужно застосовує авіацію, керовані бомби.

"Але динаміку та ініціативу Сили оборони переключили на свою користь. Противника вибивають з тих позицій, які йому вдалося зайняти, наші воїни покращують своє положення. І маємо намір і надію, що противнику не довго залишилося бути у Вовчанську", - підкреслив Федоренко.

Командир батальйону УБпАК "Ахіллес" розповів про ситуацію із забезпеченням дронами Сил оборони у Харківській області. За його словами, вже росіяни почали скаржитися, що за кожним їх піхотинцем полює один дрон. Він наголосив, що таку динаміку потрібно утримувати, бо формула перемоги в дронній війні – більше дронів розвідувальних, щоб бачити ворога, а потім знищувати його з використанням й інших засобів ураження. Також наголосив, що основне завдання - знищити ворога на підступах до наших позицій. При цьому зазначив, що все таки противник має перевагу в кількості дронів, а саме FPV, "камікадзе".

"Бо РФ має доступ до комплектуючих в Китаї і їх вони викуповують на місяці вперед. В той же час Сили оборони на поточний момент, зокрема, FPV- дрони застосовують набагато ефективніше, ніж це робив окупант, але ворог також навчається і намагається повністю перебирати тактику застосування, яка є у нас", - розповів Федоренко.

Він також зазначив, що надання дозволу партнерами на ураження їх зброєю ворога на території Росії, то є дуже позитивний момент. За його словами, раніше противник розумів, що він не знаходиться під вогневим впливом, тому міг максимально близько підтягнутися до лінії державного кордону і далі досить швидко міг посилювати свого угрупування, яке вже перейшло лінію державного кордону в перші дні вторгнення в Харківську область. Федоренко каже, що зараз це настільки зухвало не вдається робити, тому що його Сили оборони бачать і знищують досить ефективно.

Федоренко зазначив, що противник "вміє гарно копати, робити системи радіоелектронної боротьби, дуже добре робить ракети". За його словами, росіяни добре насичують свою війська портативними РЕБами, які закривають від ураження броньовану техніку і штурмові групи, але їх все одно Сили оборони вичисляють і знищують. При цьому додав, що на сьогодні в Силах оборони активно розвивається РЕБ як централізовано, тобто закуповуються державою, так і портативні системи.

Ситуація у Вовчанську сьогодні

Як повідомляв УНІАН, вчора, 13 червня, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин сказав, що у Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків. Відбуваються в місті вуличні перестрілки.

Він зазначив, що армія окупантів не змінює тактику і без вагань кидає під вогонь української артилерії нові групи піхоти.

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