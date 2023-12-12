Минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень.

Минулої доби ворог продовжив атакувати позиції українських захисників. Найгарячіше на Авдіївському, Бахмутському та Мар’їнському напрямку.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом протягомі минулої доби на фронті відбулося 89 бойових зіткнень.

Зазначається, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога. Окупанти і далі роблять спроби оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. "Сили оборони успішно відбили 42 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області", - сказано в повідомленні.

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В Генштабі також повідомили, що на Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 14 атак.

Таку ж кількість атак відбили Сили оборони на Бахмутському напрямку в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Українські воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки та північно-західніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак ворога в районах Спірного та Веселого Донецької області.

На Запорізькому напрямках йшли бої в районах північніше Приютного та західніше Новопокровки Запорізької області.

В Генштабі зазначають, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Також на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

В Генштабі повідомили, що протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також знищено два склади боєприпасів, пункт управління та один артилерійський засіб противника.

В той же час окупанти вчора завдали, в тому числі по мирних мнаселених пунктах 10 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснили 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Таакож минулої доби, Російська Федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши 15 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 9 ударних БпЛА.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, за минулу добу – 11 грудня, ліквідовано ще 800 загарбників і перейдено позначку в 340 тисяч знищених російських окупантів в Україні.

Такожвчора знищено багато ворожої техніки: бойових броньованих машин ‒19 одиниць; танків- 9; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9; крилаті ракети ‒ 10; артилерійських систем – 3; автомобільної техніки та автоцистерн – 14; спеціальна техніка ‒ 2.

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