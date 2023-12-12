Також знищено багато бойових броньованих машин, танків, артсистем.

Перейдено позначку в 340 тисяч знищених російських окупантів в країні. За минулу добу ліквідовано ще 800 загарбників.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України у Facebook, за минулу добу в Україні знищено 800 загарбників, а загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 340650 (+800) осіб.

Також знищено :

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бойових броньованих машин ‒ 10579 (+19 за минулу добу) одиниць;

танків‒ 5664 (+9);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6163 (+9);

крилаті ракети ‒ 1596 (+10);

артилерійських систем – 8073 (+3);

автомобільної техніки та автоцистерн – 10650 (+14);

спеціальна техніка ‒ 1170 (+2).

Також від початку повномасштабного вторгнення знищено 919 ворожих РСЗВ, 605 засобів ППО, 324 літаки, 324 гелікоптера, 22 кораблі /катери, один підводний човен.

Ситуація на фронті станом на 12 грудня - аналітики ISW

За даними Інституту вивчення війни (ISW), вчора, 11 грудня, російські окупанти мають незначне просування на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна і в районі Авдіївки.

11 грудня російські війська також продовжували наступальні дії на захід і південний захід від міста Донецьк і, як повідомляється, просунулися. Російські воєнкори стверджували 10 і 11 грудня, що російські війська просунулися в північно-західній Мар’їнці (безпосередньо на захід від Донецька), але українські війська все ще утримують позиції в населеному пункті.

Українські сили продовжували проводити наземні операції поблизу Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро) на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські військові блогери стверджували, що українські сили зміцнили позиції в районі на південь від Кринок і скористалися поганою погодою, щоб транспортувати 30-50 осіб особового складу на східний берег.

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