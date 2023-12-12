Зазначається, що погана погода сприяла успішному транспортуванню групи ЗСУ на лівий берег Херсонщини.

Російські окупанти мають незначне просування на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна і в районі Авдіївки.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), вчора російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна і незначно просунулися. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, свідчать про те, що окупанти незначно просунулися на південний схід від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної).

Натомість український Генштаб повідомив, що Сили оборони відбили щонайменше чотири російські атаки на Куп’янському напрямку в районі Синьківки (9 км на схід від Куп’янська) та Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська) та щонайменше п’ять російських атак на Лиманському напрямку поблизу Макіївки (23 км на північний захід від Кремінної) і Терни (17 км на захід від Кремінної).

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська ведуть наступальні дії на Куп'янському напрямку в районі Лиману Першого (12 км на північний схід від Куп'янська), Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового), Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового) і в Лимані.

Крім того, генерал Сирський повідомив, що російські окупанти перекидають поблизу Синьківки штурмові підрозділи, які раніше були в резерві.

11 грудня росіяни продовжували наступ у районі Авдіївки і останнім часом незначно просунулися. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Російські військові блогери заявили, що російські війська здійснили тактичний наступ у районі залізниці біля Степового та на півночі Степового.

11 грудня російські війська також продовжували наступальні дії на захід і південний захід від міста Донецьк і, як повідомляється, просунулися. Російські воєнкори стверджували 10 і 11 грудня, що російські війська просунулися в північно-західній Мар’їнці (безпосередньо на захід від Донецька), але українські війська все ще утримують позиції в населеному пункті.

Українські сили продовжували проводити наземні операції поблизу Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро) на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські військові блогери стверджували, що українські сили зміцнили позиції в районі на південь від Кринок і скористалися поганою погодою, щоб транспортувати 30-50 осіб особового складу на східний берег.

Війна України з РФ - деталі

За минулий тиждень бійці Національної гвардії України знищили чимало військової техніки російських окупантів, в тому числі 11 танків та 27 бойових броньованих машин.

На Херсонщині ЗСУ знищили три спостережні пункти противника, танк та іншу техніку. В цій зоні відповідальності ворог продовжує зміцнення та обладнання своїх позицій, підтягуючи резерви. Також окупанти ведуть спостереження та припиняють тиснути артилерійськими обстрілами й застосовує дрони.

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