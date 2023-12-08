Уражено три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та одну станцію РЕБ противника.

За поточну добу на різних напрямках відбулося 77 бойових зіткнень, понад 30 атак було на Авдіївському напрямку, де ворог намагався прорвати оборону.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 32 атаки ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі Ласточкіного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 20 безуспішних атак на позиції наших захисників.

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В Генштабі повідомили, що на Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 10 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Часового Яру Донецької області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Подолів Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог атакував, намагаючись витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районі Спірного Донецької області, але безуспішно. Крім того, противник завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Серебрянки Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі західніше Вербового Запорізької області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 станції РЕБ противника.

В той же час ворог завдав 27 ракетних та 27 авіаційних ударі, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. "З початку доби російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, балістичну ракету "Іскандер-М" та 6 зенітних керованих ракет С-300. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555", - сказано в повідомленні. При цьому зазначається, що є загиблі та поранені серед цивільного населення, а руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у статті The Wall Street Journal зазначається, що Україна змушена була перейти до оборони через невдалий літній контрнасту та проблем із поставками західної зброї. При цьому зазначається, що якщо все складеться добре, Україна зможе знову наступати лише навесні 2025 року.

Видання зазначає, що, збільшуючи тиск на Україну, Росія не демонструє жодних ознак відмови від своєї первісної військової мети – захоплення країни.

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