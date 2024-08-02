Окупанти повільно і впевнено наближаються до Покровська, - ISW

Українські сили в цьому районі не володіють достатніми засобами, щоб зупинити просування росіян.

Російські війська продовжують повільно, але впевнено просуватися у напрямку Покровська. Цьому сприяє нестача української живої сили та рельєф місцевості на північному заході від Авдіївки Донецької області.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), найближчим часом російський наступ ще більше сповільниться, оскільки загарбники підходять до лінії більших і більш урбанізованих населених пунктів.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що українські захисники на Покровському напрямку мають гірше обладнання та засоби захисту і тому наразі не в змозі сповільнити просування російських військ.

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Затримки з наданням західної і особливо американської військової допомоги призвели до затримок з оснащенням новостворених українських підрозділів та переоснащенням тих, що вже воювали.

На Покровському напрямку окупанти намагаються досягти обмеженого тактичного оточення українських сил на схід від траси Т0511 (О0544) Очеретине-Гродівка-Мирноград. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 серпня, свіжчасть, що російські війська просунулися далі в межах Веселого в напрямку дороги Т0511, при цьому найвіддаленіше підтверджене російське просування знаходиться приблизно в 3,5 кілометрах від околиць Гродівки.

За словами Машовця, нещодавнє просування російських військ у районі на південний схід від дороги О0544 - це тактичне проникнення вглиб українських позицій. Окупанти за останні тижні просунулися на 6,5 кілометрів углиб і на 7.5 кілометрів в ширину від Сокіл до Сергіївки, перетнувши річки Вовча і Казенний Торець.

Машовець попередив, що російські війська близькі до досягнення оперативно значущого прориву на Покровському напрямку до кінця серпня. Однак нинішні темпи російського тактичного просування в напрямку Покровська, ймовірно, не триватимуть нескінченно довго, оскільки російські війська наближаються до лінії більших і більш урбанізованих населених пунктів.

Наразі росіяни зосереджені на досягненні тактичного прориву в районі населених пунктів Желанне і Новогродівка. Центральне угруповання російських військ, схоже, швидше передислоковує і розгортає сили між різними секторами своєї нещодавно розширеної зони відповідальності в Донецькій області, ніж це було раніше на більшій частині театру воєнних дій.

Можливо, окупанти з Центрального угрупування військ створили більш гнучку структуру командування та управління і швидше реагують на потенційну тактичну вразливість України, ніж інші російські угруповання сил в Україні.

Війна в Україні: важливі новини

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що окупанти зосереджують зусилля на Покровському напрямку, кидаючи у бій найдосвідченіші штурмові підрозділи. Крім того, жорсткі бої тривають на підступах до Часового Яру.

"По всіх напрямках наступу противника тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди, ціною великих втрат, ворог має незначний успіх. Під час активних бойових дій тактичні позиції військ можуть змінюватись кілька разів протягом доби. Станом на зараз суттєвих змін не відбулось", – сказав Сирський.

Вчора стало відомо, що російські окупаційні війська захопили населений пункт Веселе Донецької області. Він розташований східніше Гродівки, у Покровському районі області.

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