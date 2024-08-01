Протягом трьох днів Олександр Сирський працював у бригадах, які тримають оборону на Харківському та Торецькому напрямках.

Окупанти зосереджують зусилля на Покровському напрямку, кидаючи у бій найдосвідченіші штурмові підрозділи, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Також, жорсткі бої тривають на підступах до Часового Яру. Наразі, змін позицій сторін не зафіксовано. Окупанти також штурмують українські позиції в районах Нью-Йорка, Південного, Залізного.

На Куп'янському напрямку запеклі бої тривають в районі Піщаного, Стельмахівки, Макіївки. Однак Сили оборони тримають позиції. На Сіверському напрямку, за словами Головнокомандувача, окупанти активно проводять штурми із застосуванням артилерії, однак успіху не мають. На Харківському напрямку, в районі Глибокого, Вовчанська, також тривають бої, але ворог успіху не має, несе істотні втрати.

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"По всіх напрямках наступу противника тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди, ціною великих втрат, ворог має незначний успіх. Під час активних бойових дій тактичні позиції військ можуть змінюватись кілька разів протягом доби. Станом на зараз суттєвих змін не відбулось", – додав Сирський.

Головнокомандувач відзначив, що силами Національної поліції, СБУ та Військової служби правопорядку проводяться контрдиверсійні дії. Їх підрозділи наразі виявляють та знешкоджують диверсійні групи противника в районах міської забудови на Торецькому напрямку.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

Напередодні журналісти Bloomberg повідомили, що Україна отримала від союзників першу партію літаків F-16. На думку AP, передані літаки можуть вплинути на динаміку війни, однак перед Україною постали нові серйозні виклики.

Тим часом Forbes повідомляє, що в липні Україна вперше запустила більше далекобійних безпілотників, ніж Росія. На думку журналістів, Росія менш ефективна у знищенні дронів, оскільки українські удари завдають більшої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим об’єктам.

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