Зазначається, що російські загарбники тиснуть і продовжують досягати тактичних успіхів на передовій.

Російські окупаційні війська захопили населений пункт Веселе Донецької області. Він розташований східніше Гродівки, у Покровському районі області.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Наголошується, що ситуація "критична та продовжує погіршуватися". Російські загарбники тиснуть і продовжують досягати тактичних успіхів.

"За останні дні суттєво збільшилася кількість КАБів, які кацапи скидають на позиції Сил Оборони", – зауважується в повідомленні.

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Крім того, ворог традиційно застосовує мотоциклетні підрозділи для розвідки другої лінії оборони українських військ.

Офіційного підтверждення викладеної вище інформації станом на цю хвилину немає.

Війна в Україні: важливі новини

Від початку доби на фронті в Україні відбулося вже 76 бойових зіткнень. Біля половини від усього числа – на Покровському напрямку. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Зазначається, що окупанти активно діють і на Торецькому напрямку.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що окупанти зосереджують зусилля на Покровському напрямку, кидаючи у бій найдосвідченіші штурмові підрозділи. Крім того, жорсткі бої тривають на підступах до Часового Яру.

"По всіх напрямках наступу противника тривають бойові дії різної інтенсивності. Подекуди, ціною великих втрат, ворог має незначний успіх. Під час активних бойових дій тактичні позиції військ можуть змінюватись кілька разів протягом доби. Станом на зараз суттєвих змін не відбулось", – сказав Сирський.

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