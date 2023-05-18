Олександр Коваленко зазначив, що його ніхто не інтегрував в "мотолигу", а тупо взяли і поставили на неї.

Військовий експерт Олександр Коваленко опублікував фото чергового "твору" російського воєнпрому.

"А ось і безсмертний 2Б9 "Васильок", самохідний автоматичний гладкоствольний міномет калібру 82 мм, розроблений в 1946 році і не втратив досі актуальності, на базі МТ-ЛБ", - написав він.

Коваленко зазначив, що його ніхто не інтегрував в "мотолигу", а тупо взяли і поставили на неї.

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"Звичайно, "експерти" можуть мене поправити і нагадати, що є версії 2Б9М на базі МТ-ЛБ і навіть БМП-1, але все ж, все це було заводською інтеграцією міномета в мобільну гусеничну базу. А в даному випадку, ну ось просто поставили, підв'язали і в бій! Точність та ефективність? Дискусійно. Тенденція відсутності засобів ураження, створених в повноцінному виробничому циклі, а не за допомогою рефлексії, продовжує переконувати в поглибленні демілітаризаційних процесів ВПК РФ", - додав експерт.

Винаходи окупантів - деталі

Російські окупанти відзначилися створенням чергового безглуздого бронемонстра, покликаного пом'якшити проблему дефіциту сучасних озброєнь. Так, на фронті був помічений танк Т-54 з встановленим на ньому 57-мм зенітним знаряддям С-60.

Олександр Коваленко звернув увагу на те, що дуже цікавий екземпляр російського Т-62М відправляється в Україну в зону БД.