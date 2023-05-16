Коваленко зазначив, в якомусь сенсі це унікальний танк, але його відправляють на війну.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко звернув увагу на те, що дуже цікавий екземпляр російського Т-62М відправляється в Україну в зону БД.

"Справа в тому, що базова версія Т-62М, на якій не встановлювали метало-полімерні блоки на вежі і ВЛД, а розміщували "Тучу". Таких танків було випущено менше десятка", - написав він.

Коваленко зазначив, в якомусь сенсі це унікальний танк, але його відправляють на війну.

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"Невже не змогли знайти іншого Т-62М, на який не потрібно додатково встановлювати метало-полімерні блоки? Адже мороки менше або вже плювати? Хоча, з урахуванням Т-54/55 таки так - плювати", - додав експерт.

Російські танки в Україні - деталі

В зоні бойових дій в Україні помітили російський Т-55, обвішаний "подвійним захистом" - пружинами з-під ліжок. Ймовірно, "захист" повинен був уберегти танк від пошкоджень у разі скидання ЗСУ снарядів. Як зазначив OSINT-дослідник Олександр Коваленко, у даного танка відсутній динамічний захист "Контакт-1" з двох причин.

В окупованому Криму російський танк Т-34, який брав участь у параді 9 травня 2023 року, застряг боком в узбіччі шосе.