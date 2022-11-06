Основною причиною окупанти вказують можливе руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС.

Окупанти примусово евакуюють населення з Берислава на Херсонщині, зазначають у Генеральному штабі ЗСУ.

"Продовжуються заходи насильницької евакуації населення з тимчасово зайнятих територій. В населеному пункті Берислав місцевим жителям наказано виїхати до 10 листопада", - сказано у повідомленні.

У Генштабі інформують, що основною причиною окупанти вказують можливе руйнування Силами оборони України дамби Каховської ГЕС.

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Ситуація на Херсонщині

27 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що повідомлення про нібито вихід російських військових з окупованого Херсона - це інформаційна атака, яка спрямована на те, аби українські військові пішли в наступ, перекинули війська з інших небезпечних напрямків.

Окупанти евакуюють місцевих жителів, медиків та працівників банків з Херсону.

Зокрема, з правобережної частини Херсона в населені пункти Генічеськ та Скадовськ вивезено обладнання та персонал всіх банків та окупаційної адміністрації. Також у Новій Каховці російські окупанти примусово евакуюють людей з узбережжя Дніпра.

30 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що під час проведення заходів так званої "евакуації" з виправної колонії №90 Херсона окупанти вивезли ув’язнених. Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки.

У населених пунктах поблизу Херсона ворог здійснює заходи з підготовки до оборони. Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні "росгвардійців".

2 листопада стало відомо, що окупанти примусово вивозять автобусами людей з Великої Лепетихи на Херсонщині.