На території Нової Каховки російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.

Російські війська продовжили проводити заходи зі зміцнення оборони Херсона, що розходиться з заявами рашистських пропагандистів про нібито наміри за потреби покинути місто.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

За наявною інформацією, під час проведення заходів так званої "евакуації" з виправної колонії №90 міста Херсон окупанти вивезли ув’язнених.

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Територію зазначеного виправного закладу противник використовує для розміщення особового складу та військової техніки.

У населених пунктах поблизу міста Херсон ворог здійснює заходи з підготовки до оборони. Відзначено прибуття з міста Грозний до населеного пункту Каланчак близько сотні "росгвардійців".

На території Нової Каховки російські спецслужби активно прослуховують телефонні розмови цивільного населення.

Ситуація у Херсонській області

Як констатувала напередодні британська розвідка, через наплив у російські війська непідготовлених бійців ЗС РФ майже по всьому фронту перейшли в оборону.

На півдні росіяни чекають контрнаступу ЗСУ. Протягом останніх кількох тижнів окупанти "евакуюють" з області матеріальні цінності та депортують місцеве населення.

На думку командування, ці факти, а також погрози росіян підірвати Каховську дамбу, свідчать про майбутню спробу РФ перетворити залишені населені пункти у "випалену землю".

Президент Володимир Зеленський закликав не вірити пропагандистам РФ про нібито наміри покинути місто у разі наступу ЗСУ. Таким чином, ворог намагається створити інформаційне тло, щоб заплутати Україну щодо справжніх планів.

Відомо, що окупанти готуються до вуличних боїв.

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