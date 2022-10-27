Більшість регулярних російських військ досі у місті та нікуди не збирається.

Поки що російські окупанти не збираються залишати Херсон, хоч і влаштували інформаційну операцію про нібито "втечу" з міста. Це зроблено, щоб Україна перекинула туди війська з інших напрямків.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

"Ми не можемо ставитися до людей як Росія, для нас важливі життя, не можемо сказати: йдіть туди і вмирайте. Тому ми шукаємо шляхи, просимо більше броньованої техніки, щоб зберегти більше людей", - сказав Зеленський.

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При цьому президент не підтвердив, що окупанти тікають з Херсону. Усі чутки щодо цього - інформаційна атака, щоб перекинути українські підрозділи з інших небезпечних напрямків.

"Вони не готові залишити Херсон, але знають, що якщо ми досягнемо успіху, то вони потраплять в оточення. Ми працюємо над цим. Їхні найбільш підготовлені солдати залишаються на місцях, ніхто не виїхав",- додав президент.

Ситуація в Херсонській області - що відомо

Збройні Сили України в рамках контрнаступу в Херсонській області до 21 жовтня звільнили 88 населених пунктів.

При цьому речник Керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони і оборони "Південь" Наталія Гуменюк повідомляла, що у Херсоні окупанти готуються до вуличних боїв.

У свою чергу аналітики Американського Інституту вивчення війни попередили, що росіяни можуть вдарити по Каховській гідроелектростанції, щоб звинуватити українську армію і використати повінь для втечі з Херсонської області.

Пізніше стало відомо, що противники на Херсонщині намагаються створити першу лінію оборони, а також займаються підготовкою оборонних рубежів на Лівому березі Дніпра.

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