Протягом минулої доби на всіх напрямках відбулось близько15 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби Сили оборони наступали на Мелітопольському та Бердянському напрямках і оборонялися на Мар’їнському. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні з фронту.

Зазначається, що протягом минулої доби на всіх напрямках відбулось лише близько 15 бойових зіткнень, що зовсім небагато, якщо порівнювати із звичайною ситуацією на фронті. Вчора ворог наступав лише на одному напрямку фронту замість 3-5, як було протягом усіх останніх місяців.

Так, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Новомихайлівки. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Протягом доби окупанти завдали авіаційних ударів в низці населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей.

В Генштабі зазначають, що з метою поповнення масштабних втрат в живій силі противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. В місті Старобільськ Луганської області окупанти зобов’язали усіх чоловіків на державних підприємствах пройти медичну комісію та стати на військовий облік.

Крім того, московський режим продовжує незаконну інтеграцію населення тимчасово окупованих територій України до свого культурно-освітнього простору. Зокрема, російська окупаційна адміністрація організувала навчальний процес за російською програмою в Бехтерах Херсонської області, де зобов’язала навчатися дітей з населених пунктів Облої, Тендрівське, Збур’ївка та Новочорномор’я.

"З метою примусу учнів до навчання в школі за російською програмою батьків залякують адміністративною відповідальністю за пропуски навчального процесу", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, протягом минулої доби українські захисники ліквідували близько 540 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення знищено вже 254 920 російських вояк.

Також минулої доби знищено, зокрема, 7 ворожих танків, 16 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 3 засоби ППО, гелікоптер, 29 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 8 крилатих ракет.

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