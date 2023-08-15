Просування підтверджують і українські офіційні особи, і російські "воєнкори".

Українські сили змогли витіснити російських загарбників із околиць села Урожайне, що на стику Донецької та Запорізької областей. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики порівняли заяви офіційних осіб та військових блогерів обох протиборчих сторін. Так, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська досягли певних успіхів на південь та південний схід від Старомайорського у напрямку Урожайне. Вона зазначила, що українські сили продовжують просування в Урожайне.

У свою чергу деякі російські джерела стверджують, що українські війська контролюють північну частину населеного пункту Урожайне. Відомий польовий командир бойовиків "ДНР" Олександр Ходаковський, що командує батальйоном "Восток" повідомив, що саме його підрозділ оборонявся біля Урожайного. Терорист поскаржився на відсутність резервів та артилерійської підтримки.

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Деякі російські військові блогери стверджували, що українські війська продовжили контрнаступ у районі Роботиного, що на південь від Оріхова у західній частині Запорізької області, та просунулися до південних околиць Кліщіївки під Бахмутом. За словами Маляр, минулого тижня на бахмутському напрямку українські війська просунулися на три квадратних кілометри і загалом звільнили 40 квадратних кілометрів з початку наступальних дій українських військ на цьому напрямку.

Війна в Україні – останні новини

Цієї ночі російський агресор завдав масованого ракетного удару по Україні. Вибухи було чутно як в центральній Україні, так і на заході. Місцева влада на Львівщині, Волині та в інших регіонах повідомляє про влучання ракет в наземні об’єкти.

Між тим моральний стан загарбницької армії продовжує погіршуватися. Відомо, що представники окупаційних "комендатур" на захоплених територіх затримали близько тисячі загарбників, які скоїли кримінальні та адміністративні правопорушення – самовільне залишення місця служби, розпивання алкогольних напоїв, вживання наркотичних речовин або інших психотропних засобів.

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